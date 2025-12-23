Ivinhema se prepara para estreia histórica na Copinha

O Ivinhema chegou a São Paulo no dia 2 de dezembro e já está na terceira semana de preparação para a Copinha, após períodos de adaptação e trabalhos técnicos e táticos. Na última semana, a equipe realizou dois jogos contra o Naviraiense, e ainda fará mais dois testes antes da estreia contra o Referência-SP. O grupo é considerado equilibrado, com adversários do interior paulista e do Rio Grande do Sul, além do anfitrião com forte investimento nas categorias de base. Rafael Bastos, treinador de 29 anos, com experiência em várias categorias, comandará a equipe pela primeira vez na Copinha.

O projeto também visa revelar atletas para o futuro do clube e negociações no futebol nacional. A expectativa é grande para surpreender e avançar à segunda fase, fazendo história para o clube. O Ivinhema encara uma agenda intensa de jogos em Embu das Artes, iniciando no dia 4 de janeiro.