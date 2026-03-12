quinta-feira, 12/03/2026

Iguatemi recebe senador Nelsinho Trad

Liberação de emenda federal de R$ 4,9 milhões para o Consórcio Conisul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Senador anuncia verba para infraestrutura e benfeitorias nos municípios

Na manhã desta quinta-feira (12), o senador Nelsinho Trad se reuniu com prefeitos e vereadores no prédio do Consórcio Conisul e anunciou a liberação de uma emenda federal de R$ 4.952.000,00 destinada a 14 municípios da região sul. O valor será usado em obras de infraestrutura, incluindo recapeamento de ruas e avenidas, conforme definição de cada prefeitura.

Trad afirmou que a distribuição será igualitária entre os municípios e destacou que, se a prestação de contas for feita corretamente e no prazo, o valor poderá ser dobrado no segundo semestre. A reunião contou com a presença de lideranças locais e membros do consórcio, reforçando o compromisso do senador com o desenvolvimento regional. A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana e promover melhorias nas cidades participantes.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

TCE-MS intima Prefeitura sobre gastos na Capital

Milton - 0
O conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, do TCE-MS, formalizou pedidos de esclarecimentos à prefeita Adriane Lopes sobre importantes intervenções viárias em Campo Grande. Por meio...
Leia mais

CAARAPÓ: Sala do empreendedor conquista Selo Ouro do Sebrae pela primeira vez

ANELISE PEREIRA - 0
A Sala do Empreendedor de Caarapó foi reconhecida, pela primeira vez, com o Selo Ouro Sebrae de Referência em Atendimento, uma das mais importantes premiações...
Leia mais

Palestras da ABL realizadas na ASL em 2025 são disponibilizadas online

Milton - 0
Conteúdos podem ser assistidos gratuitamente no portal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) disponibilizou em seu portal os vídeos das...
Leia mais

MPMS firma acordo para reparação de danos ambientais em Ribas do Rio Pardo

Milton - 0
Medida busca compensar supressão de vegetação e evitar novas infrações no cerrado O MPMS celebrou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com exploradores de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia