Iguatemi recebe senador Nelsinho Trad

Senador anuncia verba para infraestrutura e benfeitorias nos municípios

Na manhã desta quinta-feira (12), o senador Nelsinho Trad se reuniu com prefeitos e vereadores no prédio do Consórcio Conisul e anunciou a liberação de uma emenda federal de R$ 4.952.000,00 destinada a 14 municípios da região sul. O valor será usado em obras de infraestrutura, incluindo recapeamento de ruas e avenidas, conforme definição de cada prefeitura.

Trad afirmou que a distribuição será igualitária entre os municípios e destacou que, se a prestação de contas for feita corretamente e no prazo, o valor poderá ser dobrado no segundo semestre. A reunião contou com a presença de lideranças locais e membros do consórcio, reforçando o compromisso do senador com o desenvolvimento regional. A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana e promover melhorias nas cidades participantes.