Ibama Fiscaliza Pesca de Camarão no Litoral Paulista

O Ibama intensificou a fiscalização no litoral centro-sul de São Paulo antes do início do período de defeso do camarão, com o objetivo de monitorar a pesca e garantir o cumprimento das normas ambientais. A ação, realizada nos dias 21 e 22 de janeiro, envolveu agentes ambientais da Unidade Técnica de Santos/SP, que abordaram embarcações para verificar documentação, condições operacionais e as espécies pescadas.

O defeso do camarão, período de proibição total da pesca para proteger a reprodução da espécie, ocorrerá entre 28 de janeiro e 30 de abril. A fiscalização será intensificada durante esse período, visando proteger os estoques pesqueiros e manter o equilíbrio ecológico. A medida é parte de um esforço contínuo do Ibama para combater a pesca predatória e preservar a biodiversidade marinha.

A operação também busca alertar pescadores e a sociedade sobre a importância de práticas pesqueiras responsáveis para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a saúde dos ecossistemas marinhos.