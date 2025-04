Ibama avalia riscos ambientais na Baía de São Marcos durante vistoria

O Ibama realizou nos dias 8 e 9 de abril uma vistoria técnica no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TMPM), em São Luís (MA), com o objetivo de avaliar riscos de acidentes ambientais e reforçar a fiscalização em áreas de intensa atividade industrial. A ação integra o Plano Nacional de Proteção Ambiental (Pnapa 2025).

A equipe do Instituto inspecionou três píeres operacionais, bacias de decantação, estação de tratamento de efluentes e o centro de comando do carregamento de navios. Houve também sobrevoo com drone nas áreas de operação dos navios Valemax.

A vistoria teve como foco a análise de locais onde ocorreram incidentes anteriores envolvendo o lançamento de minério de ferro ao mar. A Vale, responsável pelo terminal, foi notificada a apresentar um Plano de Ação com medidas preventivas e o Relatório Anual de Desempenho Ambiental (RADA). O Ibama reforça o compromisso com a proteção dos ecossistemas marinhos da Baía de São Marcos.