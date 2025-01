Homem é morto com golpe de faca após briga na Nhanhá

Homem, até o momento não identificado, morreu com um golpe de faca no final da manhã desta quarta-feira (15), no Jardim Nhanhá. O crime aconteceu em um ponto do bairro, mas a vítima conseguiu fugir do agressor e caiu numa calçada, no cruzamento das ruas dos Andes com a Sol Nascente.

Testemunhas informaram para a reportagem que é comum brigas entre usuários de drogas e moradores de rua. Eles frisaram que essa briga, que culminou na morte do homem, começou noutro ponto do bairro, mas se estendeu até o local onde a vítima caiu.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender o homem, contudo, a vítima não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar esteve no local para isolar a área, com intuito da Polícia Civil e da Polícia Científica realizarem os trabalhos de praxe. O caso deve ser registrado como homicídio.



