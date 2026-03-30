Hashioka entrega uniformes para banda de percussão da Escola Efantina, de Nova Andradina

Na manhã desta sexta-feira, 27, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) realizou a entrega de uniformes para a banda de percussão da Escola Municipal Professora Efantina de Quadros, em Nova Andradina. A aquisição é oriunda de emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil destinada por Hashioka.



O ato aconteceu nas dependências da escola e contou com a presença da diretora Valdirene Cáceres Menezes Pereira, do diretor-adjunto José Amorim, da coordenadora da banda, Adriana Palhoto, a presidente da Associação de Pais e Mestres, Dione Ferreira, além de professores, coordenadores, estudantes e demais envolvidos no projeto. A iniciativa beneficiará diretamente cerca de 80 alunos integrantes da banda, que desempenha papel relevante na formação cultural e disciplinar dos estudantes. Além de estimular o aprendizado musical, o projeto promove integração, responsabilidade e desenvolvimento social dentro da comunidade escolar.



Durante a entrega, Hashioka destacou a importância do investimento em arte e cultura como ferramentas de transformação social. O parlamentar lembrou que o incentivo a iniciativas culturais sempre foi uma marca de sua trajetória pública, desde o período em que esteve à frente da Prefeitura de Nova Andradina. “A arte e a cultura têm um papel fundamental na formação dos nossos jovens. Investir em projetos como este é acreditar no futuro, oferecendo oportunidades e fortalecendo valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe”, ressaltou.



Investimentos em Nova Andradina

Ao longo dos quatro anos de seu mandato como deputado estadual, Roberto Hashioka destinou R$ 2,295 milhões em emendas parlamentares para Nova Andradina, contemplando áreas essenciais como saúde, educação, assistência social e cultura. Na saúde, os recursos possibilitaram a aquisição de uma ambulância para a Secretaria Municipal, além de equipamentos para o Hospital Regional (Funsau) e insumos para o Hospital de Amor, fortalecendo o atendimento à população.



Na educação e na cultura, os investimentos garantiram melhorias na estrutura das escolas, com aquisição de computadores, notebooks, equipamentos laboratoriais e materiais esportivos, além do apoio a bandas e projetos musicais. Entidades assistenciais também foram beneficiadas, e há recursos em andamento para novas ações, reforçando o compromisso contínuo com o desenvolvimento de Nova Andradina.