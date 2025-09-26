Guardas civis metropolitanos são convocados para curso de habilitação em armamento letal

Nesta sexta-feira (26), a Defesa Civil Municipal foi até o centro de Campo Grande para conversar com a comunidade e explicar um projeto nacional que promete salvar vidas em situações de risco, como tempestades e alagamentos.

O motivo? Já neste sábado (27), às 14h, os celulares da Capital vão receber um alerta sonoro, mesmo que estejam no silencioso. Mas não se preocupe: é só um teste da Defesa Civil.

A mensagem, que aparecerá na tela (em aparelhos Android e iPhone), vai deixar claro que se trata de um teste. Basta clicar em “OK” e pronto — isso já ajuda a aprimorar o sistema.

Chamado Cell Broadcast, o recurso envia avisos de emergência diretamente para os celulares ativos, sem depender de aplicativos ou internet. Em outros países, ele já foi usado para alertar sobre terremotos, tsunamis e até conflitos. No Brasil, chegou primeiro ao Rio Grande do Sul e a regiões litorâneas, e agora está em Campo Grande.

“É natural que o som cause estranhamento, mas pedimos calma. Esse simples gesto pode fazer a diferença em situações reais de perigo”, destacou o coordenador municipal da Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto.

Um detalhe importante: durante o teste, não ligue para os números de emergência — 192 (Samu), 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil). Eles devem estar livres para atender chamados reais.

Portanto, já sabe: neste sábado, às 14h, seu celular vai tocar alto. É só um teste, mas com um propósito sério: garantir mais segurança para todos.

