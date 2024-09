Grazielle Machado propõe soluções para creches, infraestrutura e saúde em Campo Grande

Educação Infantil

Grazielle destaca a necessidade urgente de melhorar o atendimento às crianças. “Atualmente, há 9 mil crianças aguardando vagas em creches. Meu objetivo é assegurar que todas as crianças tenham acesso a espaços seguros e acolhedores, permitindo que as mães trabalhem com tranquilidade.”



Infraestrutura

A condição das ruas de Campo Grande é uma preocupação constante, além de diversas obras paralisadas há décadas. É dever do vereador cobrar todas as ações da prefeitura como o asfaltamento, garantia de vias seguras e eficientes, saneamento básico, iluminação pública e limpeza urbana. A manutenção adequada das ruas é essencial para a segurança de todos os cidadãos.



Segurança

A proteção das mulheres e das crianças é uma prioridade para Grazielle. “Quero implementar um sistema robusto de apoio e proteção que garanta a segurança de todos. Cada mulher deve se sentir segura e cada criança deve voltar para casa em paz.”



Transporte Público

Melhorar a eficiência e a acessibilidade do transporte público é essencial para uma mobilidade urbana mais inclusiva e sustentável. Isso inclui a ampliação das linhas de ônibus para atender regiões ainda desassistidas, garantindo que todos os moradores tenham acesso fácil e rápido ao transporte público. Não adianta ter uma passagem cara, se tem uma frota sucateada, não é mesmo?



Vamos retomar a discussão sobre os parquímetros. Valorizar e dar mais segurança aos motoristas de aplicativos por meio de audiências públicas. Além disso, é crucial incentivar projetos que promovam a expansão das ciclovias, criando uma rede integrada que permita um deslocamento seguro para os ciclistas.



Saúde Pública

A saúde pública é um direito fundamental que deve ser assegurado a todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica. Para isso, é necessário começar pelo básico, garantir que a saúde ser acessível a toda a população.



Não adianta construir mais hospitais ou maquiar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), sem garantir a disponibilidade de remédios nas farmácias. O objetivo é assegurar que cada indivíduo, de norte a sul da cidade, tenha acesso a cuidados médicos, medicamentos e exames, diminuir a filas de cirurgias e aumentar leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), principalmente a UTI Neonatal.



Combate à violência de gênero

Para enfrentar a violência de gênero de maneira eficaz, é preciso implementar e fortalecer políticas públicas que protejam as mulheres em todas as esferas da sociedade. Isso envolve a criação de leis mais rígidas, a ampliação de serviços de apoio e proteção, como abrigos e atendimento psicológico, e a promoção de campanhas de conscientização que eduquem a população sobre os direitos das mulheres e a gravidade da violência de gênero.



Além disso, é necessário garantir a capacitação contínua dos profissionais da saúde, segurança e justiça para que possam lidar adequadamente com casos de violência, oferecendo às vítimas o suporte necessário.



Arte e Cultura nas Escolas Municipais

A tradição sul-mato-grossense e os artistas locais devem ser valorizados, pois nossa cidade é um grande celeiro cultural. Assim, precisamos valorizar nossos artistas e incentivar o surgimento de novos talentos dentro das escolas.

Apoio integral às pessoas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo adultos

Em Campo Grande, mais de 4.600 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrentam uma necessidade urgente de centros especializados para atendimento. Esse quadro expõe um grave déficit na infraestrutura de saúde pública voltada para essa população, que requer cuidados específicos e contínuos. A criação de espaços adequados e de uma rede de apoio abrangente é essencial para garantir o bem-estar e o desenvolvimento dessas pessoas

Nossa luta será focada nos autistas adultos, que não têm direito ao apoio dos planos de saúde particular e abandonados pela saúde pública. Basta olhar para os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que precisam ser reformados e cujos funcionários devem ser valorizados.