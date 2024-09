Grande encontro reúne mais de 8 mil pessoas em apoio à reeleição da prefeita Adriane Lopes 

Milhares de campo-grandenses se reuniram na noite desta quarta-feira (11) em um grande evento em apoio à reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP), da coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”. Em uma data simbólica, que reuniu mais de 8 mil pessoas. O evento, realizado no Rádio Clube Campo, contou com a presença de figuras importantes da política nacional, como o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, a senadora Tereza Cristina (PP) e o deputado federal Luiz Ovando.

A festa foi marcada por apoiadores vestidos de verde e amarelo, bandeiras, instrumentos musicais e muitos com a famosa “bota”, uma referência à prefeita Adriane, que colocou Campo Grande nos trilhos com intenso trabalho em menos de dois anos à frente da prefeitura.

O ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, destacou que Adriane contará com apoio incondicional do partido e terá uma campanha vitoriosa. “Prefeita, estamos aqui para firmar um compromisso de estar ao seu lado no próximo ano. Você tem o apoio da senadora Tereza Cristina e do deputado Luiz Ovando, mas conte também com nossa bancada de 51 deputados federais e sete senadores para auxiliar na sua próxima gestão. Tenho certeza de que, com a casa arrumada como está fazendo e com sua experiência, você será um grande exemplo para todos nós progressistas.”

Durante seu discurso, Ciro afirmou que a campanha de Adriane enfrenta uma das batalhas mais intensas do partido no Brasil, mas que, com a ajuda da população, a resposta será dada nas urnas.

“Amigos e amigas de nossa amada Campo Grande, é um orgulho liderar nossa bancada no Congresso Nacional e apontar o melhor caminho para o nosso país. Esta eleição é crucial para o Brasil, para Mato Grosso do Sul e, especialmente, para Campo Grande. Aqui enfrentamos diversas situações. Tentaram, de todas as formas, negar à população o direito de ter sua prefeita. Graças à firmeza e coragem da senadora Tereza Cristina, temos o direito de fazer essa escolha. Bolsonaro foi induzido ao erro, um erro que não priorizou os interesses de Campo Grande. A resposta que daremos no dia 6 será reafirmar a lealdade a Bolsonaro, corrigindo esse erro e escolhendo Adriane. O melhor para Campo Grande agora é Adriane. Política não se faz negando ao povo o direito de escolha. Tentaram fazer em Campo Grande um cordão que restringe o direito sagrado da população escolher. Aqui firmo o compromisso de estar com Adriane, que será a melhor prefeita da história de Campo Grande.”

A senadora Tereza Cristina agradeceu a recepção dos apoiadores. “O Progressistas está com Adriane. Fizemos a melhor escolha e caminharemos ao lado dela. A prefeita Adriane pode contar com toda a bancada do PP, com sete senadores e 51 deputados federais, que estarão em Brasília para apoiar em todos os compromissos com Campo Grande. Faltam cerca de 20 dias para as eleições e temos certeza de que venceremos com o apoio de todos vocês. Temos fidelidade e compromisso com Adriane e com Campo Grande. Tenho certeza de que a prefeita Adriane tem a melhor proposta, está preparada, conhece a cidade como ninguém e sabe como fazer a máquina funcionar. Precisamos de mais quatro anos para mostrar o trabalho dessa mulher comprometida e séria, que fará as mudanças necessárias”, destacou Tereza Cristina, enfatizando a expertise de Adriane em resolver diversos problemas da cidade em menos de dois anos de gestão.

O deputado Lídio Lopes ressaltou que o grande número de apoiadores no encontro reflete a verdadeira vontade da população. “Todo esse apoio que estamos vendo esta noite é o reflexo de uma gestão séria e comprometida com o desenvolvimento da Capital, que em apenas dois anos conquistou avanços importantes em todas as áreas e projetou Campo Grande para um futuro de desenvolvimento.”

O deputado Dr. Luiz Ovando afirmou que o momento é das mulheres e que os homens devem apoiar a chapa da prefeita Adriane junto à comunidade. “Agora é a hora delas; nós, homens, devemos ajudá-las a conquistar o poder. É hora da transformação, do equilíbrio e da união da sociedade pelo bem-estar da população. Quero dizer que a eleição não está ganha até a apuração das urnas. Convoco todos que desejam a transformação de Campo Grande a confiarem seus votos em Adriane.”

Em seu discurso, a prefeita Adriane afirmou que a celebração em prol do progresso, da liberdade e do desenvolvimento da cidade é feita por toda a população, que é livre para fazer suas escolhas. “Construímos um caminho, estamos apresentando nosso trabalho para Campo Grande e a população tem conhecido e validado. Chegamos até aqui, mesmo quando muitos diziam que eu nem candidata seria. Estou muito feliz por ter enfrentado grandes desafios, um sistema poderoso, com trabalho sério, botas nos pés e andando pela cidade, fiscalizando as obras e fazendo entregas.”

A prefeita destacou que caminha pelas ruas e bairros de Campo Grande de cabeça erguida, pois sua gestão trouxe resultados positivos em pouco tempo. “Em dois anos, tiramos Campo Grande da restrição. Hoje, Campo Grande é um canteiro de obras, promovemos a viabilidade para os moradores, temos educação de qualidade, alimentação de qualidade, nossos professores são valorizados, temos a melhor Guarda Civil Metropolitana do Brasil e nossa assistência social é voltada para todos em vulnerabilidade.”

Adriane também ressaltou que, ao assumir, encontrou a cidade com dezenas de obras paradas. Com diagnóstico, planejamento e sabedoria, as obras foram retomadas e muitas já entregues. “Viemos para fazer, não para prometer. Temos resultados positivos em pouco tempo e mostramos que é possível fazer gestão. Mostramos que as mulheres, ao lado dos homens, alcançaram resultados inéditos em Campo Grande. Não tenho medo de fazer o certo. Hoje, convoco nossa militância, o melhor time de Campo Grande! O povo livre desta cidade vai mostrar no dia 6 de outubro que Campo Grande é 11.”

A prefeita Adriane Lopes se consolida como uma líder visionária, capaz de transformar desafios em oportunidades. Sua gestão eficiente, que modernizou a educação com a revitalização de 205 escolas e valorizou os professores, além de retomar obras paradas, evidencia seu compromisso com o progresso de Campo Grande. Adriane também garantiu avanços na segurança pública e no desenvolvimento econômico, preparando a cidade para o futuro com projetos estratégicos como a Rota Bioceânica. Com o apoio de lideranças importantes, como a senadora Tereza Cristina, Adriane prova ser a escolha mais comprometida para manter Campo Grande no caminho do crescimento sustentável. No dia 6 de outubro, os campo-grandenses terão a chance de reafirmar essa trajetória de sucesso, votando em quem tem competência e coragem para continuar transformando a Capital.