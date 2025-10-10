sexta-feira, 10/10/2025

Governo sanciona lei do “Dia Estadual do Leonismo” em Mato Grosso do Sul, proposta por Coronel David

O governador Eduardo Riedel sancionou a Lei nº 6.480, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), que institui o Dia Estadual do Leonismo em Mato Grosso do Sul. A nova norma foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (9) e estabelece que a data será comemorada, anualmente, em 10 de outubro.

Com a sanção, o Dia Estadual do Leonismo passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, com o objetivo de reconhecer o trabalho voluntário realizado pelos membros do Lions Clube, divulgar os valores e as ações humanitárias do movimento leonístico e incentivar o engajamento da sociedade em atividades de caráter social, educativo e ambiental.

De acordo com o texto da lei, as comemorações alusivas à data poderão ser realizadas em parceria com clubes de serviço, entidades civis, escolas, universidades, prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos públicos e privados.

Para o deputado Coronel David, a criação da data é uma forma de valorizar um movimento que, há décadas, contribui com a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

“O Leonismo é sinônimo de solidariedade e compromisso com o próximo. Essa lei é um reconhecimento ao trabalho de todos os leoninos e leoninas que dedicam tempo e esforço para transformar realidades e fortalecer a cidadania em nosso Estado”, destacou o parlamentar.

