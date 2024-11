Gerson Claro destina recursos para APAEs de MS e fortalece atendimento a pessoas com deficiência

O deputado estadual Gerson Claro destinou R$ 280 mil em emendas parlamentares para apoiar as APAEs de quatro municípios de Mato Grosso do Sul. Os recursos foram usados para a aquisição de kits para exames do pezinho, equipamentos de tecnologia e melhoria da infraestrutura das instituições.

A APAE de Campo Grande, com R$ 100 mil, comprou kits para o exame do pezinho, beneficiando cerca de 8 mil recém-nascidos. Entre os testes adquiridos estão o IRT neonatal, utilizado para triagem da Fibrose Cística, e o teste de TSH, que detecta problemas na tireoide.

Em Bodoquena, a APAE utilizará os recursos para montar uma oficina de tecnologia, com computadores e mobiliário, atendendo 75 pessoas. A mesma iniciativa será implantada na APAE de Nova Alvorada do Sul, com foco no atendimento tanto de alunos quanto de familiares. Já a APAE de Itaporã modernizou toda a sua cozinha com a substituição de equipamentos e utensílios.

Essas ações visam melhorar a qualidade de vida e os serviços oferecidos às pessoas com deficiência no estado.