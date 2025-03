GEPAR promove encontro para professores da rede municipal.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está realizando nesta terça e quarta-feira, dias 11 e 12 de março, o primeiro encontro do Grupo de Estudos de Professores Alfabetizadores da Reme (GEPAR), em parceria com a Unigran Capital.

O objetivo do GEPAR é aprofundar estudos sobre as bases teóricas que orientam o processo de alfabetização e letramento, além de fortalecer as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores alfabetizadores de 1º e 2º ano.

Para Janaína Medeiros da Cunha, técnica da Defem, “este ano, o GEPAR está realizando a divisão dos encontros por ano letivo, para atender às especificidades de cada turma. Isso permitirá que os professores do primeiro ano trabalhem temas específicos, como planilhas e materiais, enquanto os do segundo ano se concentrarão em habilidades como produção de texto e escrita.”

A técnica também destaca a grande adesão ao evento, com cerca de 350 professoras inscritas. “Hoje, estamos recebendo cerca de 150 professoras, entre os períodos da manhã, tarde e noite”, informou.

Os temas que serão abordados estão relacionados com o processo de alfabetização e letramento, permeando os conhecimentos e habilidades dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.

Cristiane Falcão, coordenadora da Escola Municipal João Nepomuceno, que trabalha com as turmas de 1º e 2º ano, destacou a importância do Grupo de Estudos de Professores Alfabetizadores da Reme (GEPAR). “Esse é um momento que as professoras trocam experiências, principalmente para os professoras que estão começando agora, elas têm a oportunidade de esclarecer as dúvidas, de aprender com as mais experientes e realmente ter aquela troca que enriquece a prática pedagógica para a melhoria do aprendizado dos nossos alunos.”

A perspectiva das ações e atividades sugeridas pelo GEPAR será orientada pelo aprimoramento, compartilhamento e valorização dos saberes docentes desenvolvidos nas unidades escolares vinculadas à SEMED.

O evento está acontecendo nas salas da Unigran Capital, localizada na Rua Abrão Júlio Rahe, 325 – Centro, Campo Grande – MS. No dia 12 de março, o estudo do período noturno será realizado excepcionalmente no Centro de Formação – CEFOR/SEMED, e será mediado por Adalgisa de Oliveira, Amanda Czernisz Barbosa, Janaína Medeiros da Cunha Garcia, Marli de Oliveira Orlando Bassotto, Felipe Vieira Gimenez e Thalita Soares Silva Belmontt.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra imagem de livros. A imagem interna mostra os professores e a próxima foto é de Cristiane. Abaixo existe a galeria de imagens.