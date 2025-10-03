Gastroenterologista do Humap-UFMS dá orientações sobre casos recentes no Brasil

Não induza vômito, não dê leite ou água e procure ajuda médica imediatamente, alerta especialista

A crescente onda de intoxicações por metanol no Brasil tem acendido um sinal de alerta nas autoridades de saúde. O metanol, utilizado na indústria como solvente e aditivo, tem sido ilegalmente adicionado a bebidas alcoólicas, causando graves consequências à saúde.

A médica gastroenterologista Luciane França Ramos, do Humap-UFMS, reforça que o socorro deve ser imediato. A substância, ao ser metabolizada, se transforma em compostos tóxicos que podem causar cegueira, falência renal, coma e até a morte.

Os sintomas surgem entre 6 e 24 horas após a ingestão: dor de cabeça, vômito, visão turva, confusão mental e fraqueza são alguns dos sinais.

Em caso de suspeita, a médica orienta: não induza vômito, não ofereça água ou leite, e mantenha a pessoa sentada ou deitada de lado.

Guardar uma amostra da bebida ingerida pode ajudar na confirmação do diagnóstico. O tratamento inclui antídotos hospitalares e suporte clínico avançado.

Casos recentes reforçam a importância de medidas rápidas e do controle rigoroso sobre a produção de bebidas.