Funsat oferta 1.205 vagas hoje

Profissões como as de açougueiro (10 postos), atendente de lanchonete (31 postos), auxiliar de linha de produção (88 postos), farmacêutico ( postos), farmacêutico (2 postos), leiturista (10 postos), operador de caixa (140 postos), pedreiro (22 postos) e ainda uma vaga, disponível também nas funções de assistente de contadoria fiscal ou para gerente comercial.

Na modalidade de recrutamento aberto, na qual não se exige experiência para a seleção, 855 procuras estão ativas para treinamento remunerado, em 53 profissões. Lista que engloba procuras por agente de saneamento (10 postos), ajudante de carga e descarga (8 postos), auxiliar de limpeza (82 postos), operador de Telemarketing Ativo (50 postos), repositor de mercadorias (67 postos), servente de obras (14 postos), além de dez vagas para vigilante.

Com a mesma facilidade de colocação formal, a Fundação dispõe 43 anúncios de trabalho temporário, voltados a cinco funções. Enquanto, no Guichê 1 da Agência de Empregos, o trabalhador pode consultar as 92 vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), ligadas a quatro profissões. Porém, a candidatura para a entrevista depende do cadastro estar atualizado no Sine, o Sistema Nacional do Emprego.

Faça uma visita na Funsat, e saiba mais, no atendimento que funciona das 7h às 16h. O órgão fica localizado à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Veja também as novidades sobre a intermediação de empregos nas redes sociais da pasta, Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems).

O telefone de contato da Agência é o (67) 4042-0585, ramal 5837. Confira o painel completo das atividades com vagas: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/