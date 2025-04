Flávio Cabo Almi apresenta importantes propostas e se destaca em pesquisa

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta terça-feira (1º), o vereador Flávio Cabo Almi teve destaque ao apresentar diversas propostas para o bem-estar da população. Entre as principais iniciativas, ele solicitou a troca de lâmpadas queimadas na Rua Valdeci Ribeiro Soares, no bairro Mário Covas, em resposta a pedidos dos moradores, que apontaram o aumento da insegurança na região devido à falta de iluminação. Além disso, Flávio encaminhou um pedido à prefeita Adriane Lopes para a implantação de um redutor de velocidade em frente à Unidade de Saúde da Família Estrela Dalva, visando reduzir o número de acidentes.

O vereador também apresentou uma Moção de Congratulação aos profissionais da USF Dr. Nelson Tokuei Simabukuro, reconhecendo o atendimento humanizado prestado pela equipe de saúde. No campo da avaliação política, Flávio foi reconhecido em pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, figurando entre os três vereadores mais bem avaliados de Campo Grande. “Esse reconhecimento é um grande incentivo para continuar trabalhando com seriedade e compromisso”, afirmou o parlamentar, que segue firme em sua missão de servir à população com dedicação e transparência.