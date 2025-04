Fiscalização do Ibama em Bases Ferroviárias de Emergência Ambiental

Uma operação realizada pelo Ibama em março inspecionou bases de atendimento a emergências ambientais nas ferrovias de São Paulo, com foco no transporte de produtos perigosos. A ação, parte do Plano Nacional de Proteção Ambiental (Pnapa) de 2025, vistoriou três bases operadas por empresas ferroviárias entre São José do Rio Preto, Matão e Jales. A fiscalização avaliou o cumprimento dos Planos de Atendimento a Emergências (PAE) e a conformidade com o regulamento do transporte ferroviário de produtos como gasolina e etanol.

Durante a operação, foram inspecionados 300 vagões-tanque que transportavam mais de 25 milhões de litros de líquidos inflamáveis. O Ibama identificou diversas irregularidades, incluindo vazamentos de combustível, avarias nas estruturas dos vagões e falhas na sinalização. Além disso, algumas empresas estavam sem a Autorização Ambiental Interestadual, exigida para o transporte de produtos perigosos. As autuações aplicadas totalizaram mais de R$ 300 mil, reforçando a atuação do órgão na segurança ambiental e no cumprimento das normas no setor.