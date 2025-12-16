terça-feira, 16/12/2025

Festa de Confraternização do SINPRF/MS reúne 500 pessoas no Clube Estoril em noite de celebração e reconhecimento

Milton
Publicado por Milton

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS) realizou na última sexta-feira, no Clube Estoril, sua tradicional festa de confraternização, reunindo cerca de 500 convidados, entre policiais, familiares e amigos. O encontro celebrou a união, a amizade e o compromisso que fortalecem a categoria.

Em um ambiente descontraído, os presentes puderam aproveitar uma noite animada pela Banda Samba de Segunda e pela Banda de Ontem, que garantiram música de qualidade e muita energia ao evento. Durante toda a confraternização, os convidados desfrutaram de petiscos de boteco e chope à vontade, consolidando o clima leve e acolhedor da festa.

A celebração também foi marcada por momentos de reconhecimento. Foram entregues medalhas aos policiais que completaram 10, 20 e 30 anos de corporação, homenageando a dedicação e o compromisso dos servidores ao longo de suas trajetórias na Polícia Rodoviária Federal.

Dois veteranos, integrantes das primeiras turmas da PRF, receberam a honraria “PRF para Sempre”, medalha concedida pelo sindicato como forma de gratidão pelos serviços prestados e pela contribuição histórica à instituição e a todos os policiais rodoviários federais.

O presidente do SINPRF/MS, Wanderley Alves dos Santos, destacou a importância do evento como forma de valorização da categoria.
“Esta confraternização é mais do que uma festa; é um reconhecimento ao trabalho diário dos nossos policiais. Celebrar juntos, homenagear nossos veteranos e agradecer aqueles que dedicam suas vidas à PRF é uma maneira de reforçar nossa união e fortalecer ainda mais nosso compromisso com a segurança e com a sociedade”, afirmou.

A organização do evento começou ainda em março deste ano e contou com o empenho de toda a diretoria do sindicato, especialmente com a colaboração essencial do vice-presidente, Inspetor João Flores Reis, cuja dedicação foi fundamental para o sucesso da confraternização.

O SINPRF/MS reforça seu compromisso com a valorização dos policiais rodoviários federais e celebra o êxito de mais uma edição da festa, que já se consolidou como um dos momentos mais aguardados pela categoria.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Com repasses em dia, prefeitura cobra retomada do transporte coletivo da Capital

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande aguarda o cumprimento de decisão judicial que considerou abusiva, a greve deflagrada nesta segunda-feira (15) pelo Sindicato dos Trabalhadores...
Leia mais

Antônio João recebe o Prêmio CETRAN MS 2025 por excelência nas ações de trânsito

ANELISE PEREIRA - 0
O município de Antônio João recebeu, na última semana, um dos reconhecimentos mais importantes para a área de mobilidade urbana em Mato Grosso do Sul: o Prêmio...
Leia mais

Com apoio do Governo de MS e recordes de produção de milho e soja, Sidrolândia realiza exposição agropecuária

ANELISE PEREIRA - 0
Com destaque para produção de milho e soja, além de ser um importante polo da avicultura e da suinocultura, o município de Sidrolândia realiza...
Leia mais

Catadores poderão receber por serviços ambientais em Campo Grande

Milton - 0
A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou um Projeto de Lei que modifica a Lei nº 5.025/2011 para incluir os catadores de materiais recicláveis como...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia