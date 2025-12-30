terça-feira, 30/12/2025

Ex-jogador do Flu e Vitória enfrenta julgamento por tráfico de drogas

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Mateus Gonçalves Martins, de 31 anos, permanece detido na Penitenciária Estadual de Dourados (MS) há 202 dias, acusado de tráfico de drogas e associação criminosa. O julgamento foi marcado para 12 de fevereiro de 2026, e a Justiça negou o pedido da defesa para revogar a prisão preventiva. O ex-atacante atuou em clubes como Fluminense, Vitória, Goiás, Sport e Ceará, e também teve passagem pelo Cerro Porteño-PAR. A prisão ocorreu em junho de 2025, durante fiscalização na rodovia MS-156, envolvendo transporte de 187,2 quilos de maconha. Mateus e um assessor foram identificados como batedores da carga.

A defesa destacou que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Durante a carreira recente, o jogador enfrentou problemas de indisciplina, sendo dispensado de Vitória e Goiás. No Vitória, teve momentos de destaque, inclusive marcando gols decisivos em clássicos. A trajetória do atleta mostra altos e baixos entre conquistas e polêmicas dentro e fora dos campos.

O caso segue sob análise da Justiça de Caarapó, enquanto Mateus permanece preso.

