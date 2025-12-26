Ex-campeão de fisiculturismo de MS morre aos 30 anos

O ex-campeão estadual de fisiculturismo Kevin Notário Nunes morreu nesta sexta-feira (26), no Hospital Regional de Ponta Porã, a 346 km de Campo Grande. Kevin foi internado após fortes dores na coxa e, após exames, recebeu diagnóstico de fasceíte necrosante, uma infecção grave de rápida evolução.

O atleta passou por cirurgia de emergência no dia 25 de dezembro, permaneceu entubado, mas não resistiu às complicações. A morte foi confirmada pelo pai, o vereador Marcelino Nunes, que usou as redes sociais para lamentar a perda e alertar jovens atletas.