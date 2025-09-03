Escola Estadual Cleuza Teodoro sofre com infraestrutura precária

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel (PP) a liberação de recursos para a reforma completa da Escola Estadual Professora Cleuza Teodoro, em Pedro Gomes. A demanda foi encaminhada por meio do secretário de Educação, Hélio Daher.

Segundo a deputada, a escola enfrenta sérios problemas estruturais, com rachaduras, infiltrações e instalações deterioradas, reflexo de mais de 20 anos sem uma reforma significativa. Em 2010, foram construídos laboratórios, mas a estrutura geral da escola continua comprometida.

A unidade, que atende 229 alunos – sendo 161 em tempo integral –, necessita de um refeitório, cozinha mais ampla, banheiros adequados e uma quadra esportiva condizente com a demanda dos estudantes.

“A reforma não é luxo, é uma necessidade. Precisamos garantir segurança, dignidade e um ambiente propício ao aprendizado”, afirmou Lia Nogueira. Ela reforça que a comunidade escolar clama por melhorias há anos, sem respostas efetivas.