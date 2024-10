Escândalo fora dos campos: Jogador do Flamengo é filmado em motel com amante

O atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves, vem chamando a atenção tanto dentro quanto fora dos campos. Recentemente, ele foi filmado em um momento íntimo com uma mulher em um motel, mas o que surpreendeu os fãs foi que a acompanhante não era sua namorada, Duda.

A situação foi revelada pelo Portal Leo Dias, que publicou imagens do jogador e da mulher na banheira de um quarto. O encontro ocorreu após os dois se conhecerem no Ninho do Urubu em junho, onde começaram a trocar mensagens pelo Instagram e WhatsApp antes de se encontrarem pessoalmente.

Fontes indicam que Matheus, durante os encontros, afirmou ser solteiro. Em uma das ocasiões, uma terceira mulher participou das reuniões e acabou gravando as cenas.

As imagens rapidamente se espalharam entre os torcedores flamenguistas, gerando burburinho nas redes sociais. Em um áudio que circulou, o jogador pede à moça que tome um remédio, já que a relação foi sem preservativo. “Menina, toma o remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus”, diz ele na mensagem.

A situação, que poderia ser uma simples aventura, agora se transforma em um escândalo que pode afetar a vida pessoal e profissional do atleta. A torcida, que vem elogiando seu desempenho em campo, agora acompanha com atenção o desenrolar dessa polêmica.