Envenenou cadela e agora terá de pagar R$ 15 mil aos tutores

Além da indenização, condenado terá de ressarcir despesas com atendimento veterinário

Envenenou cadela Pantera e agora terá de pagar R$ 15 mil aos tutores em Amambai. A cadelinha morreu em outubro de 2022 após ingerir pedaços de carne envenenados que, segundo o processo, foram jogados dentro da residência onde vivia. Um dos tutores presenciou o momento em que os pedaços de carne foram lançados e tentou impedir que Pantera os comesse. O animal acabou comendo e passou mal, apresentando sinais graves de intoxicação, sendo socorrida às pressas ao veterinário.

Na clínica, Pantera apresentou salivação excessiva, tremores, convulsões, arritmia, hipertermia e baixa saturação. A veterinária concluiu que os sintomas eram compatíveis com envenenamento. A cadela morreu em 17 de outubro de 2022 após sofrer uma forte intoxicação.

A responsabilidade do acusado já havia sido reconhecida na Justiça criminal, com condenação por maus-tratos a animais. Na ação cível, o juiz Ricardo Adelino Suaid, da 2ª Vara de Amambai, fixou R$ 5 mil para cada tutor, totalizando R$ 15 mil por danos morais, além de R$ 250 referentes às despesas com atendimento veterinário.