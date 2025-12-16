Duas mortes e três crianças feridas em acidente na BR-158

Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (16) na BR-158, resultou na morte de dois adultos e deixou três crianças feridas em Três Lagoas. A colisão envolveu um Fiat Palio, dirigido por Fernanda Taina Costa, e uma motocicleta Honda NXR 150, pilotada por Fernando Marconi Ramos.
O impacto foi frontal e ocorreu por volta das 0h50, nas proximidades do Hospital Regional. A ausência de testemunhas dificulta a determinação da dinâmica do acidente. As três crianças foram encaminhadas ao hospital para atendimento. Os veículos ficaram gravemente danificados, e ambos os condutores morreram no local.
As autoridades investigam as circunstâncias que provocaram o acidente.