Dr. Victor Rocha é diplomado e renova promessa de lutar por atendimento de qualidade na Capital

Na noite de quarta-feira (18), Dr. Victor Rocha foi diplomado oficialmete pelo TRE-MS, encerrando o processo eleitoral de 2024. Com 5.355 votos, sendo o segundo mais votado do PSDB, o vereador reafirmou seu compromisso com a saúde pública de qualidade.

Durante a cerimônia, destacou o sucesso do Projeto Casa Rosa, que já atendeu mais de 8 mil pessoas e se tornou referência na luta contra o câncer de mama. Além disso, anunciou novos projetos, como o Casa Azul, voltado para a saúde do homem, e o foco em atendimento integral para crianças, adolescentes e idosos.

“Nosso trabalho vai além de diagnósticos; é salvar vidas e oferecer dignidade”, afirmou. Com 20 anos de experiência como mastologista, Dr. Victor Rocha prometeu continuar sua missão de zerar filas de espera no SUS, assim como no primeiro mandato. Ele também reiterou seu compromisso com os servidores municipais e com políticas públicas voltadas à população mais vulnerável.

A diplomação contou com a presença de autoridades, familiares e apoiadores, que celebraram o trabalho incansável do vereador na área da saúde pública. O novo mandato de Dr. Victor Rocha será marcado pela luta constante por um sistema de saúde eficiente e acessível a todos.