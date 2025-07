Dono de padaria é preso por vender alimentos impróprios ao consumo

Dono de uma padaria na Avenida Tiradentes, no bairro Taveirópolis, foi autuado em flagrante na terça-feira (22) após fiscalização conjunta da Polícia Civil, PROCON/MS e Vigilância Sanitária. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre irregularidades sanitárias no local. Durante a inspeção, os agentes constataram que a padaria produzia e comercializava alimentos sem procedência, com produtos fora da validade e armazenados de forma inadequada, como queijos, ovos e bolos de pote.

Além disso, o comércio apresentava condições estruturais precárias, com infiltrações, sujeira e descarte irregular de lixo. Também faltavam itens básicos de higiene para os manipuladores de alimentos. Diante das infrações, a Vigilância interditou o local, e o dono foi levado

à DECON, onde foi autuado com base na Lei 8.137/90.

Ele pode pegar até cinco anos de prisão e não teve direito a fiança.