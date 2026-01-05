terça-feira, 6/01/2026

Dólar se mantém estável após prisão de Maduro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

O dólar à vista opera próximo da estabilidade nesta segunda-feira (5), reagindo à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos durante a madrugada de sábado. No exterior, a moeda norte-americana registra leve alta frente a outras divisas, enquanto investidores monitoram de perto os desdobramentos políticos na América Latina. O dólar à vista caiu 0,07%, sendo cotado a R$ 5,420 na venda, e o dólar futuro recuou 0,03%, aos R$ 5,453. Após o anúncio da captura, o presidente Donald Trump afirmou que poderia autorizar novas ações militares caso a Venezuela não colabore com os esforços americanos para liberar a indústria petrolífera e combater o narcotráfico. A tensão se estende a países vizinhos, incluindo Colômbia e México, aumentando a cautela do mercado.

Apesar do cenário geopolítico, analistas destacam que o relatório de empregos dos EUA, previsto para sexta-feira, terá maior impacto sobre a trajetória do dólar. No Brasil, o Boletim Focus indicou leve alta na expectativa de inflação para 2026, chegando a 4,06%, enquanto 2025 teve projeção revisada para 4,31%. Especialistas alertam que a volatilidade cambial deve continuar até que novas decisões políticas e econômicas sejam confirmadas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Universidades engajam favelas no combate à crise climática

Milton - 0
Três universidades brasileiras, em parceria com a Universidade de Glasgow, lançaram o projeto Pacha, que busca estudar os efeitos das mudanças climáticas em favelas...
Leia mais

Retrospectiva: Polícia Científica de MS amplia capacidade técnica, fortalece a cidadania e avança na modernização

Milton - 0
Em 2025, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul consolidou avanços estruturais, tecnológicos e institucionais. Presente em locais de crime, rodovias, comunidades, escolas...
Leia mais

Grandes investimentos nos aeródromos de MS

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul segue fortalecendo a malha aeroviária com investimentos que somam R$ 250 milhões até 2026, beneficiando turismo, comércio...
Leia mais

País enfrenta geada e chuva intensa

Milton - 0
Após a onda de calor da semana passada, o Brasil vive uma mudança brusca no clima, com geadas em Santa Catarina e no Rio...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia