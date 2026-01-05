Dólar se mantém estável após prisão de Maduro

O dólar à vista opera próximo da estabilidade nesta segunda-feira (5), reagindo à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos durante a madrugada de sábado. No exterior, a moeda norte-americana registra leve alta frente a outras divisas, enquanto investidores monitoram de perto os desdobramentos políticos na América Latina. O dólar à vista caiu 0,07%, sendo cotado a R$ 5,420 na venda, e o dólar futuro recuou 0,03%, aos R$ 5,453. Após o anúncio da captura, o presidente Donald Trump afirmou que poderia autorizar novas ações militares caso a Venezuela não colabore com os esforços americanos para liberar a indústria petrolífera e combater o narcotráfico. A tensão se estende a países vizinhos, incluindo Colômbia e México, aumentando a cautela do mercado.

Apesar do cenário geopolítico, analistas destacam que o relatório de empregos dos EUA, previsto para sexta-feira, terá maior impacto sobre a trajetória do dólar. No Brasil, o Boletim Focus indicou leve alta na expectativa de inflação para 2026, chegando a 4,06%, enquanto 2025 teve projeção revisada para 4,31%. Especialistas alertam que a volatilidade cambial deve continuar até que novas decisões políticas e econômicas sejam confirmadas.