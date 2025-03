Diretores da Insted são recebidos na câmara e destacam trabalho na educação e valorização do Centro

O vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Câmara de Municipal de Campo Grande, recebeu, na manhã desta quinta-feira (13), o ex-senador professor Pedro Chaves e os diretores da Faculdade Insted, Neca Chaves Bumlai e Fernando Bumlai. No dia 31 de março, será inaugurado o novo prédio da instituição, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Rua 13 de Maio, contribuindo para a educação e também para ampliar o movimento no Centro da Capital. A necessidade de mais investimentos no Centro também foi debatida com o presidente da Casa de Leis. Os vereadores já estudam alternativas para estimular essa valorização na região.

“A revitalização do Centro não pode ser só uma obra estruturante, uma obra física, mas a política pública em torno da revitalização passa especificamente pela vida noturna no centro, por mais atrativos. Por isso, a importância de uma faculdade de grande porte lá, que vai atrair mais de dois mil alunos estudando, principalmente no período noturno. Vai contribuir demais”, afirmou o presidente Papy.

O Professor Pedro Chaves destacou que “a nova sede da Insted, que fica no centro da cidade, está realmente mudando a paisagem de Campo Grande”, destacando a importância em receber mais de dois mil alunos nos cursos oferecidos. “Isso muda muito o Centro, aumenta a demanda no comércio”, afirmou, lembrando que o investimento deve garantir mais restaurantes, lanchonetes e estimular movimento no local. A necessidade de levar mais “vida ao Centro”, criar políticas de incentivo e valorizar investimentos na região foi debatida.

Pedro Chaves recordou que, no período em que foi senador, recebeu grupo de vereadores, incluindo o presidente Papy, para liberação de recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para o Reviva Centro. Atualmente, os vereadores estudam medidas para ampliar as políticas para tornar o Centro mais atrativo.

Educação

A possibilidade de parcerias com a Insted, para que servidores da Casa de Leis possam ampliar a formação em cursos de graduação e pós-graduação, também foi tema da conversa com o presidente Papy. O novo prédio, segundo a diretora Neca Bumlai, conta com uma estrutura moderna, com laboratórios de tecnologia. São oito cursos de graduação presenciais, tendo como uma das novidades Odontologia, cinco semi-presenciais e três à distância. Ainda, são várias ofertas de pós-graduação. “Nós tínhamos somente no período noturno e agora nós também teremos os cursos no período matutino, funcionando ali na nossa sede nova, além dos novos cursos”, destacou a diretora.