Deputado Rinaldo Modesto declara apoio total à candidatura de Flávio Bolsonaro

O deputado estadual Rinaldo Modesto (União Brasil) confirma sua posição em apoio a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, acompanhando também a orientação da federação União Progressista, formada pelo União Brasil e pelo Progressistas (PP), que oficializou apoio à candidatura do senador.

O posicionamento, o qual o deputado já seguia, foi confirmado após reunião das lideranças das duas siglas, com participação da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e da Presidente Estadual do União Brasil MS e deputado federal eleita, Rose Modesto, que confiram o apoio da federação ao candidato.

Para Rinaldo, o alinhamento partidário integra o seu posicionamento político com o da federação, neste momento da disputa nacional. O deputado destaca a importância do diálogo entre as lideranças e da construção de caminhos para o futuro do país.

“Declaro meu apoio total à candidatura de Flávio Bolsonaro porque acredito na importância de defender a família, a liberdade e os valores em que acreditamos. O Brasil precisa olhar para o futuro com responsabilidade, respeitando quem trabalha, quem empreende e quem acredita que podemos construir um país melhor para nossos filhos e netos. É por esse projeto de Brasil que estou ao lado do Flávio”, afirma o deputado.

Com a decisão formalizada, o parlamentar e suas lideranças passam a ajudar nos trabalhos em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro em Mato Grosso do Sul.