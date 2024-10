Deputado Jamilson celebra emendas de R$ 2 Milhões para municípios do MS

O Deputado Estadual Jamilson Name (PSDB) destacou a destinação de mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para atender as demandas de diversos municípios de MS até outubro de 2024. Com uma cota individual de R$ 3 milhões, a soma total disponível para os deputados chega a R$ 72 milhões.

Jamilson ressalta que 60% dos recursos foram alocados para a Saúde, enquanto o restante foi dividido entre educação, assistência social, esporte e desenvolvimento agrário. “Meu compromisso é trabalhar pela qualidade de vida dos sul-mato-grossenses e pelo progresso de nossos municípios”, afirmou.

Os recursos já foram aplicados em iniciativas importantes, como no Hospital São Julião, que investiu em melhorias na internação clínica e aquisição de materiais permanentes. Em Sonora, a Apae usará a verba para construir uma piscina para hidroterapia.

Os pagamentos foram realizados em municípios como Campo Grande, Três Lagoas e Vicentina, e mais cidades serão beneficiadas até que o valor total seja alcançado.