Deputado Caravina destina R$ 50 mil para climatizar escolas de Corguinho

O deputado estadual Caravina (PSDB) esteve em Corguinho na manhã de quinta-feira (23) para entregar uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, destinada à compra de aparelhos de ar-condicionado para a Escola Municipal Frei Otávio e sua extensão.

A solicitação foi feita pelo vice-prefeito Jeffer e pela diretora Dayhene Massi, que destacaram o impacto positivo da iniciativa na qualidade do ensino.

“Agradeço ao deputado Caravina por atender nosso pedido e contribuir para melhorar as condições nas salas de aula. Esse investimento representa mais conforto e qualidade para nossos alunos e professores”, afirmou Jeffer.

O prefeito Barrinha também reforçou a importância da parceria. “Corguinho só tem a agradecer ao deputado Caravina pela atenção e pelo compromisso com a educação. Cada conquista como essa faz diferença no dia a dia das nossas escolas”, destacou.

Durante a visita, Caravina também esteve no gabinete do prefeito e na Escola Estadual José Alves Quito, da qual é parceiro, sendo recebido pela diretora Nilcéia Cáceres.

Estiveram presentes na ocasião a secretária de Educação Leila Rocha, o diretor de Cultura Wilson Duca, o policial civil Jeferson Borges, a presidente da APM Jaqueline Lima, Tariana Mello, os vereadores Edinho e Hélio Tenório, além do ex-prefeito Dalton de Souza Lima.

A entrega da emenda reforça a parceria entre o Poder Legislativo Estadual e o Executivo Municipal, consolidando o compromisso conjunto com a melhoria da educação pública em Corguinho.