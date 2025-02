Deputada solicita esclarecimentos sobre funcionamento do Programa Mulher Segura no interior do MS

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou um requerimento ao Governo do Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) solicitando informações sobre o funcionamento do Programa Mulher Segura (Promuse) da Polícia Militar no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo a parlamentar, há relatos de que o programa, essencial para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, enfrenta desafios em algumas cidades.

No documento, encaminhado ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a parlamentar busca informações detalhadas sobre o efetivo destinado ao programa, sua estrutura orçamentária e a frequência das rondas policiais realizadas para garantir o cumprimento das medidas protetivas.

A preocupação da deputada se intensificou após o feminicídio da jovem Karina Corin, de 29 anos, assassinada pelo ex-

companheiro em Caarapó, no dia 1º de fevereiro. “Recebi relatos preocupantes sobre essa tragédia, e é fundamental entendermos se há necessidade de reforçar a fiscalização para garantir a segurança dessas mulheres”, afirmou.

Segundo Lia Nogueira, o Promuse desempenha um papel central nas políticas públicas voltadas à segurança das mulheres vítimas de violência doméstica. “Esse programa é essencial, e queremos garantir que ele tenha a estrutura e o pessoal necessários para cumprir sua missão com eficiência”, destacou.

A deputada também busca esclarecimentos sobre a frequência das rondas nos casos de mulheres com medidas protetivas. “Queremos entender com que regularidade a PM visita essas residências e quais serviços estão sendo prestados após a concessão das medidas cautelares”, disse.

Lia Nogueira ressaltou ainda que já apresentou outras proposições visando o fortalecimento das delegacias da mulher 24 horas nos municípios do Estado e segue acompanhando de perto a atuação do poder público na proteção das vítimas de violência de gênero. “Nosso compromisso é garantir que essas políticas funcionem de forma eficiente, proporcionando mais segurança e tranquilidade para as mulheres sul-mato-grossenses”, finalizou.