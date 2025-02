Delegadas da Deam pedem desligamento após caso de feminicídio de Vanessa Ricarte

As duas delegadas, Lucélia Constantino e Riccelly Donha, que atenderam a jornalista Vanessa Ricarte na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, pouco antes dela ser assassinada pelo ex-noivo, Caio Nascimento, pediram afastamento de suas funções após a grande repercussão negativa sobre o atendimento prestado.

Conforme apurado pela reportagem, a decisão foi comunicada após a reunião realizada nesta terça-feira (18) na Assembleia Legislativa, onde o caso foi discutido com representantes do governo e da sociedade. A delegada responsável pela titularidade da Deam, Elaine Benicasa, também ofereceu o cargo até que o caso seja completamente apurado.

Caso Vanessa

O caso envolvendo Vanessa Ricarte ganhou ainda mais gravidade após a divulgação de gravações feitas pela jornalista pouco antes de sua morte. Em uma das mensagens, a delegada Lucélia Constantino teria orientado Vanessa a entrar em contato com Caio, pedindo que ele deixasse a residência. Ao retornar para sua casa, Vanessa estava acompanhada apenas por um amigo e sem a presença policial, sendo brutalmente atacada com três facadas.

As gravações se espalharam nas redes sociais, gerando indignação e intensificando as críticas sobre o tratamento dispensado às vítimas de violência doméstica pela Deam. O episódio expôs falhas no atendimento e gerou um debate sobre a necessidade de melhorias no serviço de proteção às mulheres em situação de risco.



fonte: topmidianews