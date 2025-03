CPI do Consórcio Guaicurus será instaurada na Câmara de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande avançou na investigação sobre o transporte público da cidade. Após a análise da Procuradoria, foram agrupados dois requerimentos que pedem a abertura da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra o Consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo transporte coletivo. O parecer favorável à investigação será apresentado oficialmente nesta terça-feira (18), antes da sessão ordinária.

Os pedidos, protocolados pelos vereadores Júnior Coringa (MDB) e Dr. Lívio (UNIÃO), têm enfoques diferentes, mas complementares. O primeiro questiona irregularidades nos serviços prestados e o contrato firmado, enquanto o segundo aborda o cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) e a frota sucateada, que prejudica os usuários. O parecer agora abrange ambos os pontos, ampliando o escopo da investigação.

O próximo passo será a definição dos membros da comissão, incluindo relator e presidente. O vereador Papy (PSDB), presidente da Câmara, ressaltou a importância de uma investigação responsável. A CPI visa esclarecer as condições do transporte público e as ações das empresas responsáveis pelo serviço.