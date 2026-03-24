Corumbá participa de seminário na APS nos territórios Ribeirinhos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O município de Corumbá marcou presença no Seminário de Boas Práticas de Equidade na Atenção Primária à Saúde, voltado às equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), realizado nos dias 19 e 20 de março, em Manaus.

O evento reuniu profissionais de diversas regiões do país com o objetivo de compartilhar experiências e discutir estratégias de gestão e processos de trabalho qualificados no cuidado à saúde da população ribeirinha, com foco nos indicadores de equidade e qualidade.

Corumbá possui cerca de 2.200 ribeirinhos e se destaca por iniciativas voltadas a esse público. Em fevereiro deste ano, o município habilitou sua primeira Unidade de Saúde da Família Ribeirinha na região Centro-Oeste, reforçando o compromisso com o acesso à saúde em áreas de difícil alcance.

“Para nós foi uma grande vitória conseguir habilitar a Equipe Ribeirinha, a primeira do Centro-Oeste. A população é assistida pelo programa Povo das Águas, criado em 2012 por meio de lei municipal e atualmente financiado 100% pelo município. Com a habilitação, podemos buscar novos recursos e fortalecer ainda mais esse atendimento”, destacou a secretária municipal de Saúde, Tatiana Matos.

A programação contemplou ações voltadas à educação permanente, à atenção integral à saúde das populações ribeirinhas e ao fortalecimento da capacidade de coordenação do cuidado, além do acompanhamento longitudinal das equipes. Também foram debatidas estratégias para ampliar o acesso, o cadastramento e o monitoramento da saúde dessa população.

A coordenadora da Estratégia de Saúde da Família Ribeirinha, Adriana Romão, também ressaltou a importância da participação no seminário. “Foi excelente, pois pudemos conhecer melhor a forma de financiamento da unidade ribeirinha, que possui suas peculiaridades, considerando as características da população atendida”, afirmou.

A participação no seminário fortalece o trabalho desenvolvido em Corumbá e contribui para a qualificação das ações de saúde, ampliando o cuidado e garantindo mais equidade no atendimento às populações ribeirinhas.

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