Conheça o candidato a vereador Dr. Rodrigo Nascimento

Dr. Rodrigo Nascimento, natural de Fátima do Sul, é uma figura conhecida por sua dedicação à advocacia e à defesa de causas sociais. Casado com Márcia e pai de Felipe e Lívia, ele se mudou para Campo Grande aos 17 anos para cursar a faculdade de Direito na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Desde então, construiu uma carreira sólida, marcada por sua especialização em Direito Penal e Processo Penal, e pela atuação ativa em iniciativas inovadoras ao bem-estar das comunidades do Campo

Agora, Dr. Rodrigo se lança como candidato a vereador, com uma proposta clara: trabalhar pelo desenvolvimento social e econômico da cidade. A sua experiência profissional e o compromisso com a sociedade são pilares de suas propostas de campanha, que buscam fortalecer áreas fundamentais como o empreendedorismo, saúde pública, infraestrutura e segurança.

Propostas para Campo Grande

Como candidato a vereador, Dr. Rodrigo Nascimento apresenta uma série de propostas propostas para o desenvolvimento social e econômico da cidade. Seu plano de trabalho inclui ações que visam promover o empreendedorismo e garantir mais oportunidades para os cidadãos de Campo Grande.

Fomento ao Empreendedorismo

Uma das principais propostas do Dr. Rodrigo é a retomada da linha de microcrédito da Fundação Social do Trabalho (FUNSAT), o CREDGENTE. Esse programa foi criado para apoiar microempreendedores, oferecendo crédito a pequenos negócios e incentivando o desenvolvimento de novos empreendimentos na cidade.

“Campo Grande precisa avançar, e uma das formas de fazer isso é por meio do fomento ao empreendedorismo. Precisamos dar condições para que os cidadãos possam criar e crescer os seus próprios negócios”, afirma.

Valorização do Servidor Público

Outro ponto central da campanha é a valorização do servidor público. O Dr. Rodrigo acredita que um serviço público eficiente depende do reconhecimento e da melhoria das condições de trabalho dos servidores. Para ele, servidores motivados e bem capacitados são essenciais para a oferta de serviços de qualidade à população.

Transporte Público de Qualidade

O transporte público é outro tema crucial nas propostas do Dr. Rodrigo. Ele destaca a necessidade de melhorias na qualidade dos serviços oferecidos à população, com mais ônibus em circulação, rotas melhor planejadas e veículos mais modernos e confortáveis. O candidato também sugere incentivos para que a população adote o transporte coletivo como uma alternativa viável e eficiente.

Pavimentação e Infraestrutura

Uma das principais demandas da população de Campo Grande é a pavimentação asfáltica. Dr. Rodrigo tem como objetivo ampliar a malha asfáltica, especialmente nas regiões mais periféricas da cidade, garantindo mais mobilidade e segurança aos moradores.

Compromisso com a Saúde Pública e a Segurança

Dr. Rodrigo também coloca a saúde pública como prioridade em seu mandato. Ele propõe a ampliação de unidades de saúde e a melhoria no atendimento, com foco na humanização dos serviços e na garantia de medicamentos e tratamentos adequados para a população.

Além disso, o candidato pretende atuar com firmeza para aumentar a segurança pública em Campo Grande, propondo a criação de programas que promovam a integração entre a comunidade e as forças de segurança, além de investimentos em infraestrutura e tecnologia para auxiliar na prevenção de crimes.

Formação

Como advogado, sua atuação sempre esteve ligada à defesa da justiça e dos direitos humanos. Mas foi no campo social que o Dr. Rodrigo encontrou uma de suas maiores paixões, sendo responsável pela realização de diversos projetos voltados para as comunidades mais vulneráveis ​​de Campo Grande.

Uma Visão para o Futuro

Com uma visão voltada para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população, Dr. Rodrigo Nascimento se apresenta como uma voz de mudança em Campo Grande. Suas propostas refletem o compromisso com uma cidade mais inclusiva, onde o desenvolvimento econômico anda de mãos dadas com a justiça social. A campanha do Dr. Rodrigo é baseada em pilares sólidos que busca promover o crescimento da cidade de maneira equilibrada, priorizando as áreas que mais impactam a vida dos cidadãos.

“Campo Grande tem um potencial enorme, mas para que isso se concretize precisamos trabalhar juntos. Meu compromisso é com o futuro da nossa cidade e com a melhoria da qualidade de vida de todos os campograndenses”