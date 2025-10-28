Conheça a piloto que conquistou os céus no maior avião do mundo

A piloto Karina Buchalla Lutkus acaba de entrar para a história da aviação brasileira ao se tornar a primeira comandante brasileira do Airbus A380, o maior avião comercial de passageiros do mundo. A conquista foi anunciada nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, pela Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, conhecida como “Aviadoras”. O feito marca não apenas um avanço profissional, mas também um símbolo de representatividade para mulheres na aviação.

Karina iniciou sua carreira na TAM/LATAM, onde acumulou quase 15 anos de experiência, voando modelos como Fokker 100, Airbus A320 e A330. Em abril de 2019, tornou-se primeiro-oficial do Airbus A380 na Emirates, mas a pandemia de Covid-19 a levou a retornar ao Brasil e integrar a Azul Linhas Aéreas como instrutora de voo de Embraer 190/195.

Após esse período, voltou aos Emirados Árabes e conquistou a posição de comandante do Airbus A380, consolidando sua trajetória de dedicação, resiliência e paixão pela aviação. A associação “Aviadoras” enfatiza que Karina representa todas as mulheres que sonham em voar alto e reforça a importância de inspiração e perseverança na profissão.

Sua carreira mostra que limites podem ser superados com foco, experiência e coragem.