quarta-feira, 3/09/2025

Com relatoria de Rodolfo Nogueira, mudanças no ITR para garantir maior segurança jurídica é aprovada

Milton
Publicado por Milton

Com relatoria do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) o Projeto de Lei nº 1.192, de 2025, que propõe alterações na Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), com o objetivo de definir critérios objetivos na determinação do Valor da Terra Nua (VTN), vedar a utilização da base de cálculo do IPTU para cobrança do ITR, estabelecer normas para autuações fiscais e disciplinar a diferenciação entre áreas urbanas e rurais foi aprovado. A aprovação ocorreu na Comissão de Agricultura (CAPADR) da Câmara dos Deputados, na manhã desta quarta-feira (03).

A proposta traz como principais alterações à Lei nº 9.393/1996: (art. 8º, § 4º) – a adoção de critérios específicos para a definição do VTN, que deverá ser calculado com base em laudos técnicos, considerando: localização do imóvel; aptidão agrícola; dimensão do imóvel; e preços praticados no mercado rural.

A proposta garante também ao contribuinte o direito de se manifestar em até 10 dias sobre o valor fixado e ainda veda a superavaliação do VTN, tornando obrigatória a fundamentação técnica.

A matéria também restringe a incidência do ITR a propriedades localizadas em áreas que estejam concomitantemente fora do perímetro urbano definido por lei municipal e não possuam infraestrutura urbana consolidada.

O PL determina que toda autuação relativa ao ITR deverá ser precedida de laudo técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e que o contribuinte terá garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

De acordo com o relator da matéria “a iniciativa do PL, de autoria da deputada Daniela Reinehr, decorre da necessidade de coibir práticas arbitrárias na fixação do VTN, principal elemento da base de cálculo do ITR, frequentemente superestimado por critérios pouco transparentes ou desvinculados da realidade do mercado fundiário rural”, finalizou.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

La Niña a Caminho? Meteorologistas apontam tendência para fim da primavera

Milton - 0
Os modelos climáticos indicam uma possível La Niña fraca e de curta duração, com efeitos previstos entre o fim da primavera e o verão,...
Leia mais

Lula afirma que não tem pressa para aplicar reciprocidade contra os EUA

Milton - 0
O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (29) que não tem pressa para aplicar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos, apesar de autorizar...
Leia mais

IMAGENS FORTES: Jogo de sinuca termina em homicídio na fronteira

Milton - 0
Edgar López Ortiz (29) foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (1), em um armazém no bairro Virgen de Caacupé, em Zanja Pytã....
Leia mais

ITAPORÃ:Exército fará seleção de alistados para servir em Bela Vista

ANELISE PEREIRA - 0
Exército fará seleção de alistados em Itaporã para servir em Bela Vista Após duas décadas, o Exército Brasileiro volta a realizar seleção de jovens residentes...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia