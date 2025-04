Com articulação de Caravina, UEMS inicia curso de engenharia em Nova Andradina

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza nesta terça-feira, 8 de abril, a aula inaugural do curso de Engenharia Civil na unidade de Nova Andradina. A solenidade será realizada às 19h, no auditório da universidade, e contará com palestra da professora doutora Márcia Aparecida Mendes Saraiva.

A implantação do curso é resultado direto da articulação do então secretário de Estado de Governo, Pedro Caravina, hoje deputado estadual, que atuou decisivamente para garantir a criação da nova graduação, atendendo a uma demanda antiga da comunidade regional.

Em novembro de 2023, ainda como integrante da equipe do Governo do Estado, Caravina anunciou a conquista, fruto de diálogo com a reitoria da UEMS, apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Nova Andradina.

“A formação de engenheiros civis em Nova Andradina vai ampliar as oportunidades para os jovens, fortalecer a economia local e contribuir diretamente para o desenvolvimento regional”, afirmou o parlamentar, na época do anúncio.

O curso foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMS em setembro de 2024, com a oferta de 40 vagas para o período noturno. A aula inaugural marca oficialmente o início das atividades acadêmicas.

A implantação do curso de Engenharia Civil representa um marco importante para o avanço do ensino superior no interior do estado e simboliza o resultado de uma articulação política eficaz em prol da educação e da qualificação profissional dos sul-mato-grossenses.