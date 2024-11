Com apoio do Governo, Coamo anuncia R$ 500 milhões para ampliar indústria e construir novos armazéns

Com apoio e parceria do Governo de Mato Grosso do Sul, a Coamo anunciou novo investimento de R$ 500 milhões em Mato Grosso do Sul, que será usado na expansão da sua unidade de processamento de soja em Dourados e na construção de mais três armazéns nas cidades de Sidrolândia, Amambai e Dourados.

Os novos investimentos vão gerar mais empregos e renda no Estado, cenário que faz parte do processo de industrialização, com agregação de valor à produção local, linha estratégica da gestão estadual. Além disso, a iniciativa melhora a capacidade de armazenagem dentro do Estado e fortalecer o cooperativismo.

A direção da Coamo se reuniu nesta sexta-feira (1) com o governador Eduardo Riedel, no gabinete do Receptivo, e além de anunciar os novos investimentos, pediu ao Estado algumas obras de infraestrutura para facilitar a logística e acesso. Com a parceria firmada, estes novos investimentos devem ser feitos a partir de 2025.

O titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, participou da reunião e revelou que a ampliação da fábrica da Coamo em Dourados terá um investimento de R$ 200 milhões. A planta que tem capacidade processamento de 3 mil toneladas/dia de soja, vai passar para 4 mil (toneladas) após a ampliação.

Já os novos armazéns serão construídos em Sidrolândia, Amambai e Dourados, tendo previsão de investimento de R$ 80 milhões em cada um.

“No total o investimento chega a R$ 500 milhões da Coamo. Além da nossa política de incentivos fiscais, eles pediram algumas obras de infraestrutura ao Estado, com um trevo, que o govenador aceitou. Agora é esperar o projeto para avançarmos”, explicou Verruck.

O secretário acrescentou que os novos investimentos privados no Estado retratam o “bom ambiente de negócios” criado pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

“Aqui as empresas têm boa recepção, diálogo aberto com o Governo e ambiente positivo. No caso da Coamo eles ainda avaliam a expansão agrícola que o Estado tem, com espaço para ampliação na produção de soja. Além dos nossos investimentos em infraestrutura e logística para melhorar as estradas, rodovias e acessos”.

Antônio Sérgio Gabriel, diretor administrativo e financeiro da Coamo, destacou que todo este cenário positivo facilita os investimentos no Estado.

“Fomos bem recebidos e acolhidos pelo governador. Agora estamos investindo neste aumento da capacidade da nossa indústria de soja em Dourados e teremos mais três unidades de armazenamento. Com expectativa de R$ 500 milhões. Está muito fácil trabalhar em MS”.