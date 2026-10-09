Cassy Monteiro assumirá cadeira na Câmara Municipal em 2027

Primeira suplente do PL, psicóloga conquistou mais de 44 mil votos para deputada federal e reforçará a bancada feminina da Capital

A psicóloga e ativista política Cassy Monteiro (PL) deverá assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande em fevereiro de 2027. Primeira suplente do partido nas eleições municipais de 2024, ela ocupará a vaga de André Salineiro (PL), eleito deputado estadual e que deixará o Legislativo municipal para assumir mandato na Assembleia Legislativa.

Nas eleições de domingo (4), Cassy recebeu mais de 44 mil votos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, tornando-se também primeira suplente do PL na bancada federal. O resultado ampliou sua projeção política em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao programa Boca do Povo, da Rádio Difusora Pantanal 101,9 FM, Cassy agradeceu a votação e falou sobre os desafios do futuro mandato. Com sua chegada, a Câmara Municipal passará a contar com três mulheres. A entrevista completa está disponível no canal Boca do Povo News, no YouTube.