Cassems realiza 13° Encontro de gestores de RH´S do Estado

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realizou na última terça-feira (19), o 13º Encontro de RH´S da Cassems, falando sobre a atenção primária à saúde, onde foram apresentados resultados do projeto “Saúde Todo Dia”. O programa é voltado para a prevenção e o cuidado frequente com a saúde e a garantia da qualidade de vida e bem-estar dos servidores públicos, oferecidos pela Clínica da Família da Cassems e desenvolvido em parceria com as secretarias de Educação e Administração, do governo do estado. O evento acontece anualmente com o objetivo de estreitar laços e o relacionamento entre a Cassems, as secretarias e os órgãos conveniados.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que o Encontro é importante para a troca de conhecimento e a discussão de ideias para o futuro do plano de saúde. “Nós gerenciamos o nosso próprio plano de saúde e vamos continuar trabalhando nesse sentido, de compartilhar informações, de ouvir sugestões”, destaca Ricardo Ayache.

A diretora de clientes da Cassems, Jucli Stefanello, destaca que o objetivo é engajar os representantes e as lideranças do Estado, dos órgãos, com o Plano de Saúde e Autogestão. “Isso é muito importante, para que não se perca nada em relação ao atendimento, aos benefícios que os associados, os servidores que têm Cassems possam receber”.

Segundo a Gerente da Clínica da Família Cassems, Amanda Letícia, encontros como esse servem para que as pessoas conheçam todo o trabalho da Cassems. “É muito importante, especialmente este tema de saúde mental. A Cassems sempre inovando”, encerra.

O Encontro prosseguiu com a palestra “Várias histórias, muitos caminhos e a certeza de que todos precisamos de cuidado”, da Presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria – Secção MS e Coordenadora da saúde mental do município de Campo Grande, Gislayne Budib, que ressaltou a importância de olhar para saúde mental quando o assunto é qualidade de vida.

“Você tendo saúde mental, você consegue ter maior produção, você vai estar bem com a sua família e bem com você mesmo. Pensar em épocas de férias, épocas de lazer, hobbies, passos de distração, exercício físico, alimentação saudável, enfim, várias coisas que podem auxiliar na sua saúde mental. E quando, em alguma situação, vier a adoecer de uma doença psiquiátrica, buscar ajuda”.

A coordenadora de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho do Governo de Mato Grosso do Sul, Suzy Nunes Medeiros, destaca que o Estado é parceiro da Cassems na rede de gestão estratégica. “Nosso governador se preocupa muito com a saúde e bem-estar dos nossos servidores”.

O Encontro contou com lideranças da Cassems, das secretarias do governo do Estado e órgãos conveniados.