Uma caminhonete GM/S10 colidiu com uma égua na MS-276, próximo à Copasul, em Batayporã. O animal morreu na hora. O casal, tio e tia do prefeito Germino Roz, sofreu ferimentos: Disvaldo Roz teve uma lesão no dedo e Sônia apresenta suspeita de lesões no tórax e na perna. Ambos foram levados ao Hospital Cassems pelos Bombeiros. A PMR orientou o trânsito e registrou a ocorrência.