Caravina e Buguelo discutem demandas de Glória de Dourados com Governo Estadual

O Deputado Estadual Pedro Caravina (PSDB) acompanhou o Prefeito de Glória de Dourados, Júlio Buguelo, em uma agenda importante com o secretário adjunto da Casa Civil, Valter Carneiro, para discutir necessidades do município. Entre os tópicos abordados, destacaram-se os apoios estaduais para a Semana Santa e a Expoglória, eventos que impulsionam a cultura e economia local.

Caravina expressou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul: “Estamos sempre buscando soluções para as demandas locais e para o progresso das cidades”, destacou. O Prefeito Buguelo agradeceu o apoio e reforçou a importância dessa parceria para o crescimento de Glória de Dourados.

O deputado também antecipou que 2025 será um ano de grandes avanços para os municípios do estado, reforçando seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.