Capital participa de imersão internacional sobre inovação e gestão educacional na China

Campo Grande está entre as capitais brasileiras representadas em uma imersão internacional voltada ao intercâmbio de experiências e ao desenvolvimento de novas perspectivas para a educação pública. A iniciativa reúne secretários municipais de educação de capitais brasileiras em uma programação formativa realizada em Xangai, na China, entre os dias 8 e 18 de outubro.

A participação ocorre em um momento de destaque para a educação pública de Campo Grande, que vem acumulando reconhecimentos ao longo de 2026. Para a prefeita Adriane Lopes, a presença do Município na agenda internacional reforça o compromisso com a busca por inovação e com o aprimoramento das políticas educacionais.

“Campo Grande tem avançado na construção de uma educação pública cada vez mais qualificada, inovadora e preparada para os desafios do futuro. Neste ano, nossa Rede Municipal de Ensino já conquistou importantes reconhecimentos, que mostram que estamos no caminho certo e que o trabalho desenvolvido por nossos profissionais tem alcançado resultados que merecem ser valorizados. Participar de uma agenda internacional como essa, em Xangai, é uma oportunidade de ampliar esse caminho, conhecer experiências que são referência mundial e, principalmente, trazer novos conhecimentos e soluções que possam ser aplicados na nossa Rede. Ao mesmo tempo, Campo Grande também compartilha aquilo que estamos construindo, mostrando que nossa educação tem experiências, projetos e resultados que podem contribuir para esse diálogo internacional”, destacou a prefeita.

Representando a Capital, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, participa da formação promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com a East China Normal University (ECNU) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais (Consec).

“Participar desta imersão em Xangai é uma grande oportunidade de aprendizado e troca de experiências. Agradeço à FGV/DGPE, à ECNU e ao CONSEC pela oportunidade e pela iniciativa. Vamos conhecer novas práticas de gestão, inovação e inteligência artificial na educação e levar esses aprendizados para contribuir com o avanço da educação em Campo Grande”, comentou o secretário Lucas.

A agenda internacional tem por foco o fortalecimento da gestão educacional e o conhecimento de experiências desenvolvidas no sistema educacional chinês, com atenção especial à inovação, formação de professores, governança educacional, uso de dados e aplicação da inteligência artificial na educação. A proposta também busca ampliar as capacidades de liderança e gestão das Secretarias Municipais de Educação e fortalecer a cooperação internacional na área.

A programação ocorre na East China Normal University (ECNU), uma das universidades de destaque da China e que possui, desde a origem, atuação voltada à formação de gestores e professores. Durante a missão, os participantes terão contato com especialistas e gestores locais, participarão de palestras e workshops e realizarão visitas técnicas a instituições de ensino.

A experiência internacional também possibilita a aproximação entre gestores brasileiros e instituições educacionais chinesas, ampliando o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre os desafios e as possibilidades da educação pública.

Ao integrar essa agenda, Campo Grande leva para o cenário internacional a experiência de sua Rede Municipal de Ensino e, ao mesmo tempo, amplia o acesso a conhecimentos e práticas que podem contribuir para o debate sobre os caminhos da educação no Município.

A imersão em Xangai segue até 18 de outubro, com atividades formativas, visitas técnicas, encontros com especialistas e gestores locais e experiências culturais.