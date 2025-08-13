quarta-feira, 13/08/2025

Campo Grande vai tremer: Chegou o 1° Rock Fest

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quinta-feira (14), a partir das 17h, a Plataforma Cultural será tomada pelo som pesado e pela energia do 1° Rock Fest, evento gratuito, independente e com o DNA do rock campo-grandense. A entrada é gratuita.

A ideia nasceu do baterista Alex AC, mas cresceu com a parceria de Sidney Lemes e outros entusiastas da cena. “Queríamos um simples show, mas virou um festival que mistura música, arte, literatura, moda e gastronomia”, conta Alex. A proposta é realizar novas edições mensalmente, criando um novo ponto de encontro para quem vive e respira cultura.

No Palco

– Cabeça de Bagre – Formada em 2025 por Carlos Vergitz (Bagre), Luís Carlos (Maninho) e Flávio Otoni (Bico), todos ex-Muchileiros, o trio mistura rock, pop rock e ritmos latinos, com letras afiadas e apresentações carregadas de energia. “É rock pra dançar e pensar”, define Maninho.

– Sócio e os Procurados – O supergrupo conta com Alex AC (bateria), João Gerd (baixo), João Brandes (voz e baixo), Marcos Bira (voz), Fulvio Boer (voz e violão), Gabriel Gomes (guitarra) e Marcelo Chaves (guitarra). Entre rock n’ roll, blues e country, o improviso é lei. “Cada show é diferente. E é isso que nos move”, diz Fulvio.

– Blueasy – Desde 2017, Flávio Mota, Will Nogueira e Miguelito exploram a fusão de rock, blues e jazz com improvisos que tornam cada apresentação única. “A gente cria no momento, com o público”, explica Will.

Literatura com Atitude

O Mulherio das Letras – MS, com autoras como Gleycielli Nonato Guató e Diana Pilatti, coloca a mulher no centro da cena literária. “Tudo é político quando se é mulher”, reforça o grupo, que levará obras e debates ao festival.

Arte ao Vivo

O artista Julián Vargas criará pinturas ao ar livre, explorando texturas e cores na frente do público. O evento ainda terá moda autoral, poesia, gastronomia e expositores locais. “É sobre ocupar a cidade e mostrar que cultura de qualidade não precisa de etiqueta de preço”, destaca a organização.

Serviço

Data: 14/08 (quinta-feira)

Horário: 17h às 22h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Viva essa primeira edição e ajude a fortalecer o rock autoral de Campo Grande. Quando o rock chama, a gente atende.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Chefe do PCC morre em confronto com a Rota

Milton - 0
Luken Cesar Burghi Augusto, líder do PCC e um dos criminosos mais procurados do Brasil, foi morto no último sábado (9) após um confronto...
Leia mais

Costa Rica faz história com estreia no vôlei de praia nos jogos escolares da juventude de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Educação (SEMED) e de Esporte e Cultura, a cidade de Costa Rica fez...
Leia mais

Lidio Lopes destaca obras no aniversário de Campo Grande

Milton - 0
O deputado estadual Lidio Lopes (sem partido) participou nesta segunda-feira (11) das cerimônias de entrega de obras comemorativas aos 126 anos de Campo Grande,...
Leia mais

Lula cobra da China retomada das compras de frango

Milton - 0
Durante uma ligação com o presidente chinês, Xi Jinping, na noite de segunda-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a retomada...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia