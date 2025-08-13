Campo Grande vai tremer: Chegou o 1° Rock Fest

Nesta quinta-feira (14), a partir das 17h, a Plataforma Cultural será tomada pelo som pesado e pela energia do 1° Rock Fest, evento gratuito, independente e com o DNA do rock campo-grandense. A entrada é gratuita.
A ideia nasceu do baterista Alex AC, mas cresceu com a parceria de Sidney Lemes e outros entusiastas da cena. “Queríamos um simples show, mas virou um festival que mistura música, arte, literatura, moda e gastronomia”, conta Alex. A proposta é realizar novas edições mensalmente, criando um novo ponto de encontro para quem vive e respira cultura.
No Palco
– Cabeça de Bagre – Formada em 2025 por Carlos Vergitz (Bagre), Luís Carlos (Maninho) e Flávio Otoni (Bico), todos ex-Muchileiros, o trio mistura rock, pop rock e ritmos latinos, com letras afiadas e apresentações carregadas de energia. “É rock pra dançar e pensar”, define Maninho.
– Sócio e os Procurados – O supergrupo conta com Alex AC (bateria), João Gerd (baixo), João Brandes (voz e baixo), Marcos Bira (voz), Fulvio Boer (voz e violão), Gabriel Gomes (guitarra) e Marcelo Chaves (guitarra). Entre rock n’ roll, blues e country, o improviso é lei. “Cada show é diferente. E é isso que nos move”, diz Fulvio.
– Blueasy – Desde 2017, Flávio Mota, Will Nogueira e Miguelito exploram a fusão de rock, blues e jazz com improvisos que tornam cada apresentação única. “A gente cria no momento, com o público”, explica Will.
Literatura com Atitude
O Mulherio das Letras – MS, com autoras como Gleycielli Nonato Guató e Diana Pilatti, coloca a mulher no centro da cena literária. “Tudo é político quando se é mulher”, reforça o grupo, que levará obras e debates ao festival.
Arte ao Vivo
O artista Julián Vargas criará pinturas ao ar livre, explorando texturas e cores na frente do público. O evento ainda terá moda autoral, poesia, gastronomia e expositores locais. “É sobre ocupar a cidade e mostrar que cultura de qualidade não precisa de etiqueta de preço”, destaca a organização.
Serviço
Data: 14/08 (quinta-feira)
Horário: 17h às 22h
Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015
Entrada: Gratuita
Viva essa primeira edição e ajude a fortalecer o rock autoral de Campo Grande. Quando o rock chama, a gente atende.