segunda-feira, 22/12/2025

Câmara Municipal de Campo Grande aprova 535 projetos em 2025

Produção recorde de projetos e indicações

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande encerra 2025 com 535 projetos aprovados e mais de 54 mil indicações voltadas a melhorias na cidade. Entre as propostas, estão ações nas áreas de educação, habitação, saúde, cultura e desenvolvimento econômico. Foram realizadas 75 sessões ordinárias e 57 Audiências Públicas, incluindo debates com comunidades indígenas e universidades. O presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, elogiou a dedicação dos colegas e a atuação fiscalizadora, destacando a CPI em defesa do transporte público.

O aumento de 170% nas indicações reflete o acompanhamento das demandas dos bairros, incluindo manutenção de ruas, iluminação, poda de árvores e limpeza de terrenos. Também houve devolução de R$ 9 milhões do duodécimo à Prefeitura para acelerar serviços. A Tribuna permaneceu aberta à população, abordando temas como violência obstétrica, cooperativismo, futebol e suicídio.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

