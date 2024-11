Cadáver é encontrado boiando perto da ponte do Córrego do Baile, em Nova Andradina

Corpo sem identificação foi encontrado na tarde desta quinta-feira (28) nas proximidades da ponte do Córrego do Baile na MS-473, em Nova Andradina. Banhistas avistaram o corpo e imediatamente acionaram as autoridades. Equipes da Polícia Científica, Polícia Civil e Polícia Militar compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe e dar início às investigações sobre o caso. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.