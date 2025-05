Bolsonaro vai a ato pró-anistia mesmo após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira (7) de um ato em Brasília que pede anistia para os presos dos ataques de 8 de Janeiro. Mesmo recém-operado, Bolsonaro chegou por volta das 16h e acompanhou o início da manifestação a pé, conforme havia informado aos organizadores.

Intitulada “Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária”, a mobilização partiu da Funarte e seguiu em direção à Esplanada dos Ministérios, onde os manifestantes permaneceriam até as 18h. O evento também contou com a presença de parlamentares e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O movimento busca pressionar a Câmara a votar o PL da Anistia, que prevê o perdão judicial aos envolvidos nas invasões às sedes dos Três Poderes. A proposta, liderada pela oposição, já possui mais de 200 assinaturas e pode ter a urgência aprovada em breve.

Nos bastidores, lideranças do PT admitem a possibilidade de derrota na Câmara, diante da mobilização bolsonarista. Caso a urgência seja aprovada, o projeto pode ir direto ao Plenário, acelerando sua tramitação.