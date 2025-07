Beto Pereira celebra 23 de Julho como marco do primeiro transplante de fígado realizado no Estado

No dia 23 de julho de 2024, Mato Grosso do Sul marcou um avanço histórico na saúde pública com o primeiro transplante de fígado realizado pelo SUS no Hospital Adventista do Pênfigo (HAP). A conquista foi possível graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), que garantiu recursos para aquisição de equipamentos essenciais à cirurgia.

Entre os itens comprados estão mesas cirúrgicas, monitores cardíacos e kits para retirada de órgãos, fundamentais para o credenciamento do hospital. Em apenas um ano, o HAP realizou 46 transplantes, colocando o estado na 4ª posição nacional em número de procedimentos, conforme dados da ABTO.

O primeiro beneficiado, João Marcos, de Ponta Porã, recebeu o órgão após um ano de acompanhamento por cirrose hepática. A equipe liderada pelo cirurgião Gustavo Rapassi destacou a importância do suporte humano e técnico para o sucesso dos procedimentos.

Para a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo, a reestruturação do hospital representa um marco que diminui a necessidade de pacientes viajarem a outros estados, garantindo mais segurança e esperança.

Beto Pereira celebrou a conquista como um orgulho para Mato Grosso do Sul, ressaltando o impacto positivo da emenda para ampliar o acesso local a tratamentos de alta complexidade.