BELA VISTA: Prefeitura distribui sementes de feijão para fortalecer a agricultura familiar.

A Prefeitura de Bela Vista, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF) da Semadesc, entregou mais de 1 tonelada de sementes de feijão para pequenos produtores rurais e assentamentos da cidade.

A ação, solicitada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi coordenada pelo secretário Jair Bispo. As sementes foram adquiridas e doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e sua distribuição está sendo coordenada pela SEAF. Com essa ação, a expectativa é que até 900 hectares sejam plantados com feijão, o que representa um importante passo em direção à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável.

O prefeito Gabriel Boccia participou do início da distribuição, que visa fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento econômico do município. As sementes foram entregues às entidades responsáveis, que repassaram aos agricultores locais com entusiasmo.

Essa iniciativa também faz parte de um esforço estadual para apoiar a agricultura familiar, promovendo a segurança alimentar e o crescimento sustentável. Em breve, a produção de feijão terá um impacto direto na economia rural de Bela Vista.